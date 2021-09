Benzema sobre Mbappé: «É um jogador que um dia ou outro estará no Real Madrid»

Kylian Mbappé esteve, até ao último minuto do mercado de transferências em Espanha, associado a uma possível transferência do Paris Saint-Germain para o Real Madrid.

O jovem avançado francês foi titular (saiu aos 90 minutos) no empate (1-1) frente à Bósnia & Herzegovina, a contar para a fase de qualificação europeia para o Mundial de 2022, e formou dupla com Karim Benzema, que assumiu que o futuro do compatriota dificilmente não passará por Madrid.

"É um jogador que um dia ou outro estará no Real Madrid. Damo-nos muito bem e gostava que ele já estivesse comigo em Madrid. Mas também ele tem que respeitar o seu clube", atirou o avançado francês, em declarações após a partida.