Benzema sobre Mbappé: «Sei que mais tarde ou mais cedo vai ser jogador do Real Madrid»

Karim Benzema voltou a demonstrar a vontade de ter Kylian Mbappé como colega de equipa no Real Madrid. Em entrevista à 'Téléfoot', o avançado francês assumiu que "gostaria que Mbappé tivesse assinado este ano".





A novela da transferência de Mbappé do Paris Saint Germain para o Real Madrid ainda promete fazer correr muita tinta, mas, para Benzema, é certo que "mais tarde ou mais cedo vai ser jogador do Real Madrid". O camisola número 9 dos merengues acrescentou ainda que o Real Madrid "quer" contratar Mbappé e que "isso já não é segredo para ninguém"."Temos falado, mas não sobre isso [transferência para o Real Madrid] em particular, mas continuamos em contacto", admitiu.O avançado do Real Madrid partilhou o balneário com Mbappé durante o Euro'2020, após ter sido convocado depois de um longo período de afastamento da seleção francesa. "Com jogadores deste calibre, não é preciso trabalhar com eles o ano todo. O importante é que estou aqui", concluiu.