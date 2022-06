BMW prepara-se para ser o novo patrocinador do Real Madrid, avançam espanhóis

O Real Madrid está prestes a colocar um ponto final na ligação de quase 20 anos com a Audi, um dos principais patrocinadores do clube desde 2003.

Segundo avança esta quinta-feira o jornal espanhol 'Marca', as duas partes não chegaram a acordo para a renovação do contrato que expira na próxima semana, a 30 de junho, por divergências financeiras nas negociações.

Contudo, de acordo com o diário, o atual campeão espanhol já tem escolhido um sucessor, que também é fabricante de automóveis: a BMW. O clube madridista já terá chegado mesmo a um acordo com a marca alemã, que ficará responsável de fornecer carros aos jogadores do plantel principal e tornar-se-á um dos principais patrocinadores do clube.

Existe a possibilidade de o Real Madrid oficializar o seu novo patrocinador já na próxima segunda-feira, dia 27, três dias antes de encerrar o 'capítulo Audi' da sua história.