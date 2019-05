Real Madrid em polvorosa: Sergio Ramos pondera bater com a porta

A notícia está a fazer muito eco em Espanha e, a confirmar-se, será uma das 'bombas' do mercado de transferências. O 'El Chiringuito' avança que Sergio Ramos está a ponderar mudar de ares e sair do Real Madrid, aceitando uma das muitas ofertas que tem recebido de vários clubes europeus. Manchester United e PSG são alguns dos colossos que estão na corrida.O motivo pelo qual o capitão dos merengues, que está no Santiago Bernabéu desde 2005, terá tomado esta decisão prende-se com a forte discussão que teve no balneário com o presidente dos blancos, Florentino Pérez, depois da eliminação do Real Madrid na Champions aos pés do Ajax . Florentino terá descrito como "vergonhoso" o que tinha acabado de acontecer no Bernabéu, falando em falta de dedicação dos jogadores e apontando o dedo às folgas em excesso dadas pelo técnico Santiago Solari ao plantel. Sergio Ramos não gostou e ripostou de imediato, culpando o dirigente pela temporada desastrosa dos merengues e acusando-o de ter planeado esta época de forma deficiente. O central chegou mesmo a ameaçar deixar o clube: "Pagas-me e vou-me embora".O central está fora de Espanha por estes dias, antes de se juntar à seleção espanhola.Recorde-se que Sergio Ramos não jogou os últimos sete jogos por estar lesionado.Os merengues venceram quatro das últimas cinco edições da prova milionária, mas provaram uma vez mais que o estatuto por si só não ganha títulos ao cair frente ao Ajax. Foi visível, a dado momento do jogo do jogo no Bernabéu, a desorientação e o desalento dos jogadores do Real Madrid e a isso em nada ajudou a situação de Sergio Ramos. O capitão blanco forçou o cartão amarelo no jogo da primeira mão e acabou por ser castigado com 2 jogos de suspensão, tendo visto o encontro no seu camarote privado.O curioso está precisamente nesta questão. Ramos aproveitou o jogo no Santiago Bernabéu para ser filmado enquanto assistia ao jogo do Real Madrid para... um documentário da Amazon. O central não contaria certamente com a reviravolta histórica que o Ajax provocaria. Há relatos de que o espanhol se terá dirigido ao balneário da equipa ao intervalo para motivar os companheiros que, na altura, perdiam por 0-2 e estavam fora da eliminatória.