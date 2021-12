Butragueño e a repetição do sorteio da Champions: «Lamentável e muito difícil de entender»

Emilio Butragueño mostrou-se incrédulo com o facto de o sorteio dos 'oitavos' da Liga dos Campeões ter sido repetido. O diretor de Relações Institucionais do Real Madrid disse mesmo ser "difícil de entender"."Foi surpreendente, lamentável e muito difícil de entender, tendo em conta os milhões de adeptos que estavam à espera do sorteio, assim como todo o mundo do desporto", começou por referir em declarações citadas pela 'Marca'.O Real Madrid começou por calhar em sorte ao Benfica, mas com a repetição do sorteio - o que os merengues dizem ser uma "adulteração flagrante" - foi o PSG a ser sorteado como adversário dos madrilenos nos 'oitavos' da prova. Butragueño comentou também esse confronto e realçou a confiança de seguir em frente na prova milionária."Vamos enfrentá-los com todo o entusiasmo, cientes do que esta competição significa para este clube e para os nossos adeptos. Estamos também cientes da dificuldade do adversário e da qualidade dos jogadores que eles têm, mas com a confiança de que vamos fazer dois grandes jogos. Temos esperança de estar no sorteio dos quartos-de-final", salientou.