Butragueño: «Regresso de Cristiano Ronaldo? Logo veremos»

Ainda antes do Real Madrid carimbar o apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões, Emilio Butragueno falou à imprensa italiana sobre o jogo com a Atalanta, mas a conversa acabou naturalmente por ir para um dos temas do momento. Cristiano Ronaldo pode mesmo voltar aos merengues? A resposta, numa espécie de 'nim', deixou tudo em aberto.





"Vamos ver. Dentro de meia hora vamos jogar uma verdadeira final, um dos jogos mais importantes da temporada. Toda a nossa energia tem de estar neste jogo, para carimbarmos o apuramento para os quartos-de-final", declarou o diretor de Relações Institucionais do Real Madrid, numa declaração que acabou por alimentar ainda mais as esperanças dos fãs merengues em voltar a ter o português nas suas fileiras.