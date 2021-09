Camavinga e a dificuldade na adaptação a Espanha: «Adoro pregar partidas, mas a língua...»

Camavinga é o novo 'menino' do Real Madrid. O jovem de 18 anos já faz as delícias dos merengues dentro de campo e, em entrevista ao programa 'Telefoot', revelou alguns dos pormenores daquilo que viveu nos primeiros tempos em Espanha: da dificuldade a aprender a língua, à relação com Benzema, e a uma possível chamada à principal seleção francesa, que considera facilitada por estar "no melhor clube do Mundo".





"Quando vi que o Real Madrid me estava a seguir e estava disposto a fazer uma oferta, não duvidei um segundo. São coisas em que não podes hesitar", começou por dizer, antes de confessar o que mais o surpreendeu na chegada à capital."A qualidade técnica e os treinos foram o que mais me marcou até agora. Quando cheguei, fiquei logo cansado depois do primeiro treino, mas fui-me habituando. Talvez o mais duro esteja a ser a língua, porque gosto muito de rir e pregar partidas, mas ainda não domino bem o espanhol...".Camavinga abordou ainda a boa relação com Benzema e o objetivo de ser chamado para o Mundial. "Benzema é um líder. Falamos muito, não sabia que era uma pessoa tão divertida. Comanda todo o grupo e lidera. Chamada para a seleção? Estou no melhor clube do Mundo, isso deve ajudar. Participar no Mundial'2022 é um objetivo. Tenho de jogar bem aqui, porque as exibições com o Real Madrid são as que me podem levar para lá", concluiu.