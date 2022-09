Capello e a saída de Ronaldo do Real Madrid: «Disse a Berlusconi que gostava muito de festas e mulheres»

Fabio Capello assumiu, no Festival dello Sport de Trento, que o Real Madrid foi o clube que mais marcou a sua carreira enquanto treinador. Apesar de contar apenas com duas passagens pelo comando técnico dos merengues, em 1996/97 e 2006/07, o experiente treinador italiano recorda as muitas estórias que acabaram por contribuir para o sucesso daquelas equipas - conquistou duas Ligas espanholas.





"O Bernabéu é um santuário, as responsabilidades eram enormes. O Real Madrid é a equipa que mais ficou no meu coração porque tive de construí-la ao trazer jogadores que pensava que poderiam fazer a diferença. Tinha quatro jogadores de 20 anos no plantel principal, levei o Seedorf da Sampdoria e o Roberto Carlos para a defesa...", começou por recordar o antigo selecionador de Inglaterra, sem esquecer a chamada por telemóvel com Silvio Berlusconi, o então presidente do Real Madrid, que acabou por colocar um ponto final na passagem de Ronaldo no clube espanhol: "A decisão de despedir Ronaldo [Nazário] e contratar Cassano ajudou-nos a criar um espírito vencedor na equipa. Recuperámos nove pontos ao Barcelona na reta final em 10 jogos e hoje posso dizer que estou orgulhoso de tudo isso. Recordo-me que Silvio Berlusconi me ligou a perguntar-me como estava Ronaldo. Disse-lhe que ele nem sequer treinava, que gostava muito de festas e de mulheres e que contráta-lo ao Milan tinha sido um erro. No dia seguinte, vi os títulos nas manchetes dos jornais: 'Ronaldo no Milan'. Foi muito engraçado"

E prosseguiu: "Nenhum jogador em particular me faltou ao respeito. Claro que podíamos ter conversado e discutido, mas eu já não tinha aceitado outros comportamentos dele. Não sou um sargento de ferro, lamento que me tenham colocado esta etiqueta."



Antes de terminar a sua intervenção no evento, Fabio Capello foi ainda convidado a explicar a "verdadeira beleza do futebol"... e Lionel Messi não ficou de parte nessa explicação. "Qual é para mim a verdadeira beleza do futebol? Marcar golo depois de três passes, por exemplo. A beleza também é obter o resultado em função dos jogadores que tens à tua disposição. A beleza é também a genialidade repentina de futebolistas como Messi, por exemplo", terminou.