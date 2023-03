Capello e a saída de Ronaldo do Real Madrid: «Pesava 94 quilos e gostava da noite e de mulheres...»

Fabio Capello treinou o Real Madrid em 2006/07, temporada que coincidiu com a saída de Ronaldo 'Fenómeno' dos merengues. À margem do evento 'Marca Sports Weekend', o italiano contou como se deu a ida do antigo avançado brasileiro para o Milan, revelando que este "não podia jogar" com o peso que apresentava."Falei com o presidente sobre Ronaldo. Tinha de o deixar ir. Pesava 94 quilos. Perguntei a Ronaldo quanto pesava quando ganhou o Mundial [de 2002]. Ele disse-me que pesava 84 quilos. Eu disse-lhe que com 94 não podia jogar. Não emagrecia. Gostava muito de sair à noite, de mulheres... Outros jogadores iam com ele. Disse ao presidente que era preciso vendê-lo", contou Capello, que pouco tempo depois recebeu uma chamada de Silvio Berlusconi, à data presidente do Milan."Ligou-me Berlusconi e eu disse-lhe: 'Ele gosta muito de sair à noite, de mulheres... E pesa 94 quilos'. No dia seguinte, Ronaldo no Milan", concluiu.O 'Fenómeno', recorde-se, acabou por sair para a formação italiana por um valor a rondar os 7,5 milhões de euros.