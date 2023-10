Carlo Ancelotti deixa elogios ao Sp. Braga: «Gosto muito desta equipa»

O Sp. Braga vendeu cara a derrota (1-2) frente ao Real Madrid e, no final do encontro, Carlos Ancelotti distribuiu elogios pela formação minhota. "O Sp. Braga faz um bom jogo. Tiveram a linha mais alta do que o normal e tentamos colocar bolas nas costas. O Vinícius foi muito perigoso. Defendemos até ao 2-0, o jogo estava bem encaminhado, mas o golo do Sp. Braga mudou a dinâmica. Tentaram tudo, jogaram muito bem. Gosto muito desta equipa porque joga um futebol de qualidade. Sofrer era normal", disse o técnico dos merengues, em declarações à Eleven Sports, reconhecendo que ficou admirado com a estratégia dos bracarenses."Fiquei surpreendido com a linha de 5 atrás. Creio que forçámos o passe longo na primeira parte. Depois, quando começámos a jogar com passe curto, encontrámos boas soluções."Já Rodrygo, que abriu o marcador nesta partida, disse que esperava já as dificuldades: "É normal num jogo de Liga dos Campeões, fora de casa, ter de suar muito para conseguir a vitória. Sabíamos que ia ser difícil aqui, a equipa do Sp. Braga é muito boa, colocou-nos muitas dificuldades, mas fizemos os golos na hora certa, soubemos sofrer e conseguimos a vitória. O meu golo foi decisivo, porque deu uma certa tranquilidade à equipa, depois de um início em que passámos algumas dificuldades. Fazer um golo no início acalma o jogo, acalma a equipa e por isso foi muito importante."