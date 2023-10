Carlo Ancelotti recebe doutoramento em Parma

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Aos 64 anos, Carlo Ancelotti recebeu o título de doutor honoris causa em Parma e o reitor da universidade confirmou que o atual técnico do Real Madrid irá treinar o Brasil no próximo ano. "Hoje, a Universidade de Parma concedeu-me o título de Doutor Honoris Causa em Ciências e Técnicas das Actividades Motoras Preventivas e Adaptadas, e eu não podia estar mais honrado e entusiasmado. Muito obrigado a todos os que tornaram isto possível, à minha família e a todos os que me acompanharam e continuam a acompanhar a minha carreira", escreveu o técnico italiano nas redes sociais.