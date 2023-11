Carlos Ancelotti responde a Piqué: «Ele vive no seu próprio mundo»

Carlos Ancelotti reagiu às palavras de Piqué sobre a conquista da Liga dos Campeões por parte do Real Madrid na última época. O antigo defesa do Barcelona afirmou que foi um "milagre" e que "ninguém se vai lembrar dela"."Ele vive no seu próprio mundo, um que não é o do madridismo. Posso garantir-vos que nenhum madridista esquece a 14.ª. É uma Liga dos Campeões que será recordada para sempre", afirmou na conferência de imprensa após a vitória frente ao Sp. Bragaa contar para a 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.