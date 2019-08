Casemiro não tem dúvidas: «Bale tem de jogar, é muito importante para nós»

Depois de Zidane assegurar que Gareth Bale irá permanecer no Real Madrid, foi a vez de Casemiro defender o companheiro de equipa. Para o médio brasileiro, ex-FC Porto, o extremo galês é indispensável na equipa e deverá jogar sempre."Deu-nos títulos, marcou em várias finais e temos muito respeito por ele. Tem de jogar, é um grande jogador e muito importante para todos nós", afirmou o médio canarinho."Temos a noção que a última temporada não foi boa para nós. Somos os mesmos jogadores e temos muita vontade em fazer as coisas bem. No Real Madrid há que fazer sempre o melhor possível sempre, mesmo que seja a pré-temporada. Mas o mais importante é agora. Esperamos fazer melhor do que na última época.""Foi sem querer. Respeitamos a decisão do árbitro. Reagimos bem enquanto tivemos com menos um jogador.""A derrota do Barcelona [em San Mamés, diante o Athletic Bilbao] não muda nada. Só pensamos em nós próprios e no nosso futebol."