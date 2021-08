Casemiro renova com o Real Madrid até 2025

O futebolista brasileiro Casemiro, que representou por empréstimo o FC Porto em 2014/15, prolongou o seu contrato com o Real Madrid até 2025, anunciou esta sexta-feira o clube espanhol.

O internacional canarinho Casemiro, de 29 anos, que tinha contrato até 2023, prolongou o vínculo com os merengues por mais duas temporadas.

A renovação de Casemiro é a quarta realizada pelo Real Madrid neste verão, depois do francês Karim Benzema (até 2023), do belga Thibaut Courtois (até 2026) e do uruguaio Fede Valverde (até 2027).

Casemiro chegou ao Real Madrid em 2013, proveniente do São Paulo, por seis milhões de euros. Depois de emprestado ao FC Porto, em 2014/15, assumiu o papel de um dos médios indiscutíveis do Real Madrid, com o alemão Toni Kroos e o croata Luka Modric.

Com 288 jogos oficiais pelo Real Madrid, e 30 golos, Casemiro conquistou vários troféus, entre os quais quatro Ligas dos Campeões, três campeonatos do Mundo de clubes, duas Supertaças Europeias, duas ligas de Espanha, uma Taça do Rei e duas Supertaças de Espanha.