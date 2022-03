Casillas: «Haaland e Mbappé não vão resolver nada agora para o Real Madrid»

Iker Casillas revelou que adora ver Kylian Mbappé a jogar, mas falar sobre uma eventual contratação do jogador francês por parte do Real Madrid, assim como da possível chegada de Erling Haaland à capital espanhola, "não vai resolver nada" no que diz respeito aos 'oitavos' da Champions, eliminatória na qual os merengues estão em desvantagem frente ao PSG."Falar no entusiasmo por jogadores que podem ou não chegar. Se me apanhasses com 22 anos diria que sim de forma enfática. Mas agora, com 40 anos, digo-te que não vai resolver nada. Mbappé está com o seu clube [o PSG], vai defender os interesses da sua equipa e amanhã não sei onde estará. Claro que a mim, enquanto jogador, me encanta. Oxalá estivesse no Real Madrid, desfrutaria ainda mais dele, mas não depende de mim para acontecer", vincou o antigo guarda-redes de Real Madrid e FC Porto, esta segunda-feira, durante um evento onde celebrou o acordo entre a empresa de tecnologia desportiva 'Sportboost' e a empresa de apoio à Startup 'Wayra de Telefónica'.O antigo internacional espanhol realçou que tanto o francês como o norueguês são "grandes jogadores", mas "neste momento não vão resolver a temporada" dos merengues."Haaland e Mbappé não estão no Real Madrid agora, por isso não vão resolver nada agora. Há que esperar e aproveitar com aqueles que lá estão, que conquistaram o direito de todos os madridistas desfrutarem das suas conquistas. A temporada do Real Madrid passa por seguiu firme no campeonato, o que parece estar a conseguir apesar de ainda não ter conquistado nada, e por uma Liga dos Campeões na qual, após todo este tempo, quer eliminar uma das equipas mais fortes", sublinhou.Sobre o jogo da 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, que se disputa esta quarta-feira em Madrid, Casillas disse que é o PSG que "em teoria tem mais possibilidades de vencer porque está em vantagem, mas tudo pode mudar" e declarou que vai "torcer para que o Real Madrid passe à próxima fase".