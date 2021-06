Casillas: «Não me apetece ser treinador, não me chama a atenção»

O regresso de Carlo Ancelotti parece ter tido um impacto positivo no Real Madrid, principalmente pelo facto de "ser um treinador que conhece o clube espanhol". Quem o diz é Iker Casillas, que em entrevista ao jornal 'AS' após a inauguração de um novo campo de futebol para jovens em Ávila, falou sobre o retorno do técnico, referindo ainda que "não lhe apetece ser treinador", quando questionado acerca da possibilidade de ser adjunto do italiano. O ex-guarda-redes passou também pela situação de Sergio Ramos nos merengues e pelas hipóteses da seleção espanhola na conquista do Euro'2020.





"Ancelotti é um homem que conhece o clube. Esteve cá dois anos e conseguiu a tão desejada 'décima'. Parece-me uma decisão muito acertada do clube, é um homem que conhece a casa, é muito querido por toda a direção e por todos os jogadores. É uma grande pessoa, para além de um grande treinador com muita experiência", começou por dizer Casillas, que quando questionado se gostaria de ser adjunto no banco do Real, respondeu prontamente: "Não não, não é algo que me chama. Não me apetece ser treinador".No que toca à 'novela' Sergio Ramos, o ex-jogador sublinhou que no fim de contas, "a decisão é do clube e do central": "As pessoas podem ter muitas opiniões, mas é uma decisão do Sergio e do clube. É um jogador muito valioso, que toda a gente conhece e é um dos melhores do mundo. Espero que para o bem do futebol, se possa chegar a um consenso".Relativamente às hipóteses que a Espanha tem de conquistar o Euro'2020, Casillas sublinha que há "seleções que vêm fortes", mas acredita no "quarto Europeu": "Oxalá que a Espanha ganhe o seu quarto Europeu. Há outras seleções muito fortes, sobretudo a França, que vem de ganhar o Mundial. Há outras que têm bom futebol, e que o facto de a competição ter sido adiada um ano, serviu para ganharem mais experiência, como Inglaterra, Bélgica ou Países Baixos. Tenho a certeza que vamos chegar à final", rematou.Recorde-se que a Espanha integra o grupo E, juntamente com Suécia, Polónia e Eslováquia, e disputa o seu primeiro jogo na competição frente à Suécia, na próxima segunda-feira, dia 14, pelas 20h.