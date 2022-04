Cassano: «Não me lembro de um jogador que tenha evoluído com Ancelotti»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Igual a si mesmo, Antonio Cassano deixou uma análise muito particular ao momento atual do Real Madrid, considerando que os merengues estão nas meias-finais da Liga dos Campeões por terem muita... sorte. Por outro lado, o italiano deixou ainda uma bicada a Carlo Ancelotti."O Real Madrid joga mal, mas contra o Paris SG e o Chelsea tiveram muita sorte. Mas mais tarde ou mais cedo isso vai acabar. O Real Madrid não joga bem na Liga. Se olhas ao Barça, que começou tarde, é outra música. O Ancelotii faz-te sentir bem, mas não me lembro de um jogador que ele tenha conseguido melhorar na sua carreira", atirou o antigo avançado italinao, na Bobo TV.