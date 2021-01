Cassano sem papas na língua: «Florentino Pérez é o Papa, o rei e o cardeal»

Antonio Cassano nunca teve papas na língua para dizer o que pensava e esta quinta-feira apontou a mira aos tempos conturbados que viveu no Real Madrid com o 'radar' apontado a Florentino Pérez.





"O Real Madrid é diferente de todos os outros. Neste momento, Florentino é o Papa, o rei e o cardeal", começou por dizer a Christian Vieri na 'BoboTV'. "Pode decidir oferecer-te um, mas tens acordo com outra equipa que te oferece três: vai ser ele a decidir se ficas. O que aconteceu a Modric, por exemplo: estava prestes a ir-se embora, ficou e ganhou a Bola de Ouro. Cannavaro, a mesma coisa".Cassano vai mais longe com o poder de Florentino: "O Ibrahimovic há alguns anos [2018] fez uma piada sobre a Bola de Ouro e disse que quem ganhava sempre era Florentino: 'foi Florentino Pérez quem disputou a Bola de Ouro com Messi, não Cristiano Ronaldo'".