Conheça o projeto ambicioso do Real Madrid para o novo Santiago Bernabéu

O projeto do novo Santiago Bernabéu é uma realidade cada vez mais próxima para o Real Madrid, que aponta para a inauguração daqui a cerca de um ano. Num vídeo divulgado esta quarta-feira pelo programa 'El Chiringuito', é visível a autêntica 'cidade' que os merengues pretendem formar, e a 'Marca' aprofunda algumas destas ideias, explicando como vão funcionar os diversos setores, que contarão, entre outros, com "restaurantes com vista para o campo".





O Santiago Bernabéu contará com uma oferta gastronómica extensa. O projeto albergará cinco restaurantes com vista direta para o relvado, que estarão em serviço "todos os dias da semana, incluindo em dias de jogo". De resto, estes estabelecimentos realizarão entregas aos adeptos nas bancadas, através de uma aplicação que lhes permitirá pedir, pagar e receber a encomenda, "tudo sem sair do lugar". Também o museu dos 'madrilenos' terá um bar.Na zona mais alta do estádio estará montado um 'Sky Bar' que também permitirá aos visitantes assistir às partidas. A 'Marca' revela mesmo que a ideia é inspirada num local no centro de Lisboa, o 'Seen'.O diário espanhol adianta que a previsão do clube é a de multiplicar "entre quatro a seis vezes a faturação atual do estádio, que seria o equivalente a alcançar um negócio que renderia cerca de 100 milhões de euros por ano". A ideia é que o mesmo tenha "protagonismo durante mais de 300 dias por ano não só a nível desportivo".