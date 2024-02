Contratação de Mbappé vai custar 500 milhões ao Real Madrid: 'As' explica de onde vem o dinheiro

Kylian Mbappé será um jogador livre no verão e parece quase certo que o destino do craque francês será o Real Madrid. Os meregues, que nunca esconderam a intenção de contratar o avançado do PSG, preparam a contratação já há algum tempo e, segundo o jornal 'As', as contas estão feitas: Mbappé vai custar aos cofres dos blancos qualquer coisa como 500 milhões de euros, entre prémio de assinatura e salários, ao longo de cinco anos.E de onde virá esse dinheiro? O jornal de Madrid assegura que a direção Florentino Pérez tem tudo planeado. O Real Madrid dispõe de 128 milhões em caixa. Depois, conta receber 265 milhões em créditos. E conseguiu nos últimos anos baixar a massa salarial do seu plantel em 78 milhões, graças às saídas de futebolistas como Karim Benzema, Eden Hazard, Marco Asensio, Marcelo, Isco ou Gareth Bale.Mas a grande fatia do 'bolo' virá do novo estádio. Segundo as estimativas do clube, o Santiago Bernabéu vai passar a render 317 milhões de euros, bem acima dos atuais 150 milhões. O 'As' acrescenta que a possibilidade contratar Mbappé acontece "graças a um trabalho financeiro milimetricamente calculado".A 'Marca' acrescenta ainda que os vencimentos do jogador podem ter 'bónus de fidelidade', ou seja, valores alcançáveis se se mantiver no clube por vários anos. Pode haver prémios financeiros individuais, com a conquista da Bola de Ouro ou da Bota de Ouro, e até mesmo o pagamento de comissões por jogos particulares realizados graças à presença do futebolista. Isto sem falar dos direitos de imagem...Recorde-se que Mbappé já comunicou ao PSG que vai deixar o clube francês no verão. Em Inglaterra também há quem sonhe com a contratação do craque, mas o Real Madrid mantém-se na pole position pela contratação que promete ser galática.