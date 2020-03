Coronavírus: Fernando Martín, ex-presidente do Real Madrid, internado em estado grave

Fernando Martín, ex-presidente do Real Madrid, está internado em estado grave, nos cuidados intensivos do Hospital Puerta de Hierro de Madrid, depois de ter dado positivo por coronavirus, avança a 'Marca'.





Martín, de 72 anos, assumiu a presidência do clube merengue, após a demissão de Florentino Pérez em 2006. Esteve no cargo entre Fevereiro e abril de 2006. Ramón Calderón foi o líder que se lhe seguiu.O coronavírus provocou sábado a morte de Lorenzo Sanz, também ele ex-presidente do Real Madrid.