Courtois deixa farpas à equipa do Real Madrid: «Se não se pode dar mais... há gente no banco»

Thibaut Courtois não foi propriamente meigo para com os companheiros de equipa na análise que fez depois da derrota do Real Madrid ontem, frente ao Leipzig, na Liga dos Campeões. O guarda-redes francês dos merengues criticou a falta de intensidade da equipa."Entrámos a dormir, sem intensidade nem agressividade, e isso paga-se. O treinador avisou-nos e mesmo assim entrámos mal. Falhámos muitos passes, controlos de bola, não foi um bom jogo. Quando nos marcaram o terceiro golo, 'mataram-nos' nos minutos finais", explicou o jogador, em declarações à Movistar.E prosseguiu: "Como guarda-redes vais vendo, nota-se em cada duelo... Muitos deles não ganhámos por falta de intensidade e há que acordar. Um dia mau todos podemos ter, fizemos muitos jogos em pouco tempo, mas não pode faltar intensidade. Há gente no banco, se não se pode dar mais... É preciso estar a 100 por cento."Depois, deixou críticas à defesa. "No final eles estavam a jogar num bloco mais baixo, com jogadores rápidos. Se tivéssemos sido mais precisos podíamos ter entrado no jogo, mas não aconteceu e acabámos por sofrer um golo desnecessário. Não defendemos bem. Quando o lateral vem a correr é preciso que alguém saia com ele, que não fique na área."O treinador Carlo Ancelotti foi questionado depois sobre estes considerandos do seu guarda-redes, mas preferiu não comentar: "Cada um tem a sua opinião", disse o italiano.