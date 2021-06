Courtois e o futuro de Hazard: «Tenho a certeza de que vai ficar no Real Madrid»

Thibaut Courtois diz não ter dúvidas quanto à continuidade de Eden Hazard no Real Madrid. Em declarações prestadas este sábado ao 'Le Soir', o guarda-redes belga disse que o companheiro de equipa e seleção está empenhado em continuar a representar os merengues, "jogar sem lesões e conquistar títulos".





"Tenho 100 por cento a certeza de que ele vai ficar [no Real Madrid], ele não quer sair. Só a imprensa em Madrid é que escreve sobre o seu desejo de sair. Ele quer continuar, jogar sem lesões e conquistar títulos. Quer continuar a ser um jogador importante para o Real Madrid. Esta temporada trabalhou imenso no ginásio e está em boa forma", atirou, comentando as críticas que o extremo belga tem recebido desde a sua chegada a Madrid."No Real Madrid, há sempre críticas a qualquer momento e não escapam a ninguém. O Gareth Bale foi criticado, mas conquistou a Liga dos Campeões e marcou na final em Kiev. Em Lisboa, voltou a marcar contra mim na final também", justificou.