Courtois: «Lamento pelo meu irmão, amanhã não irei ao seu casamento»

Thibaut Courtois brilhou na final da Liga dos Campeões, com um par de defesas decisivas, tendo mesmo sido eleito o homem do jogo diante do Liverpool. Após o final do encontro, o internacional belga mostrou-se orgulhoso pela primeira conquista da prova milionária da sua carreira."Precisava de ganhar uma final para a minha carreira, para colocar algum respeito no meu nome. Estou muito feliz e orgulhoso do desempenho da equipa. É incrível, tantos anos e tanto trabalho. Vim para o clube da minha vida. Vi muita gente a criticar-me. Hoje mostramos quem é o rei da Europa. Senti-me bem nas últimas semanas", começou por dizer o guarda-redes do Real Madrid."Assim que fazes a primeira defesa... ninguém poderia tirar-me o desejo de ganhar a Liga dos Campeões. Lamento pelo meu irmão, que vai casar-se amanhã e eu não posso estar lá. Na segunda-feira há outro casamento pelo civil e eu estarei lá", vincou Courtois, que deixou ainda uma palavra para os reds."Vencemos as melhores equipas do mundo. O Man. City e o Liverpool foram inacreditáveis ??nesta temporada, o Liverpool fez um grande jogo, mas tivemos uma oportunidade e marcámos", concluiu.