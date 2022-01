Courtois: «Mbappé e Haaland? É melhor jogarem na minha equipa do que noutra...»

Thibaut Courtois, guarda-redes do Real Madrid, considerou que o jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que colocará frente a frente merengues e o PSG e que até já teve direito a algumas 'provocações' da parte dos parisienses, será uma "final antecipada". O guardião belga fez a antevisão ao duelo e confessou que não se importava de ver Mbappé e Haaland a vestir... de branco."O PSG é um rival difícil, vai ser um jogo muito competitivo. Nós estamos bem e acho que podemos seguir em frente. Será um encontro decidido por detalhes. Eles têm grandes jogadores, mas são um bloco completo, com talento em todas as linhas. O futebol de hoje é mais de equipa do que de individualidades", referiu Courtois, antes de ser questionado acerca de ter ficado fora dos melhores guarda-redes do ano."Há pessoas que seguem a Premier League, outras a LaLiga, e depois há os títulos que se conquistam por clubes e seleções. Eu levantei o 'The Best' em 2018 por ter ganhado a Luva de Ouro no Mundial da Rússia. Não levo isso a sério. O que eu quero é que os meus companheiros, equipa e treinador me valorizem, quero o carinho dos adeptos".O ex-Atlético Madrid, que destacou que um Hazard em grande forma "ajudaria o Real Madrid a ganhar jogos e títulos", confidenciou ainda que gostaria de ver Mbappé e Haaland ao serviço... dos merengues."São dois grandes jogadores, muitos jovens, e que marcam uma nova era. Mas não é um problema meu, são outras pessoas que têm de decidir. É evidente que são dois craques, e que é melhor jogarem na minha equipa do que noutra...", concluiu.