Courtois revela segredo para travar penálti de Messi

Thibaut Courtois conseguiu na terça-feira a proeza de que poucos guarda-redes se podem orgulhar, ao travar um penálti de Leo Messi no duelo entre Paris SG e Real Madrid. À primeira vista o adepto de futebol poderá pensar que aquele momento de glória do belga terá sido uma casualidade, um momento de sorte, mas houve também muito estudo prévio. Como o próprio guarda-redes confessou à RMC Sport."Estudei-o. Ele já tinha falhado um quando estava no Barcelona (contra o Atlético), mas aí atirou à barra. E creio que falhou também um com o Paris SG, para o lado direito. Isso deu-me a entender que tinha mais confiança no lado esquerdo. Tinha-a colocado aí contra o Brugge, também contra o Nice na Taça de França, então percebi que tinha de me lançar para a esquerda", lembrou o belga. E a tática resultou mesmo. Courtois defendeu o penálti e segurou o Real Madrid no jogo, pelo menos até ao período de descontos, quando Kylian Mbappé desfez o nulo num momento de magia.