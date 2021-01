Crise não larga Real Madrid e futuro de Zidane já está traçado

Zidane parece ter chegado ao fim da linha no Real Madrid, mas a sua saída não deverá acontecer antes do final da época. A derrota com o Alcoyano, da 3.ª divisão, que ditou a eliminação merengue da Taça do Rei, é mais uma página na crise do Real Madrid, mas segundo a imprensa espanhola, apesar do desgaste, Florentino Pérez não pretende tomar qualquer decisão drástica de imediato. E também Zidane não tem intenção de se demitir.





Zidane como principal alvo: até Fernando Mendes apareceu no adeus prematuro do Real Madrid na Taça do Rei



Apesar de novo fracasso, Zidane deverá continuar a comandar a formação merengue que ainda pode conquistar dois títulos: a liga espanhola e a Liga dos Campeões.Os maus resultados colocam o treinador como alvo principal das críticas, Zidane perdeu a confiança dos adeptos, mas também dos jogadores. As escolhas do técnico francês são cada vez mais alvo de críticas e nas derrotas os 'fantasmas' voltam sempre a rondar Zidane.No final da temporada, o treinador deve deixar o clube, com o qual já conheceu o sucesso.