Cristiano Ronaldo deixa mensagem para o Real Madrid a poucas horas do clássico

Aí está o melhor golo de Cristiano Ronaldo pela Juventus: uma bomba do meio da rua Aí está o melhor golo de Cristiano Ronaldo pela Juventus: uma bomba do meio da rua

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo: a melhor tarde pela Juventus vale já uma posição de destaque nos goleadores



Cristiano Ronaldo: a melhor tarde pela Juventus vale já uma posição de destaque nos goleadores

O Real Madrid tem este domingo com o Barcelona um jogo que está a ser encarado como de tudo ou nada dada a crise de resultados que marca o início desta temporada. A poucas horas do clássico, a equipa merengue recebeu um incentivo de Cristiano Ronaldo. "Tenho muito respeito pelo Barcelona mas tenho o Real Madrid no coração. Espero que o Real Madrid seja feliz no jogo de hoje", disse o internacional português ao 'As'.Sábado, o voltou a abrir o livro e a garantir mais 3 pontos para a líder Juventus, na deslocação ao reduto do recém-promovido Empoli, que ainda tentou uma gracinha frente à formação liderada por Massimiliano Allegri.Os clássicos entre Barcelona e Real Madrid têm sempre inerente grande tensão e rivalidade mas, no primeiro duelo em quase 11 anos sem Ronaldo e Messi, a pressão está do lado dos merengues e, acima de tudo, de Julen Lopetegui.O treinador espanhol terá de fazer jus ao histórico recente positivo dos blancos em Camp Nou - não perderam lá nas últimas três épocas - e não está preocupado com uma possível saída do Real, caso perca hoje. "Espero continuar a respirar, não acredito que vá morrer. Tenho 100 por cento de energias e elas estão concentradas em ajudar a equipa a fazer um bom jogo. Neste duelo, atitude e mentalidade serão importantes", garantiu o técnico, de 52 anos.Enquanto isso, o Barcelona preocupa-se em cimentar a liderança do campeonato. Sobre o momento do rival, o técnico Ernesto Valverde não deu muita importância, pois um clássico ganha contornos diferentes. "É uma equipa que cria oportunidades de golo, viu-se contra o Levante. Criaram dez claras para marcar e isso é um indicador do nível ofensivo que têm. Obriga-nos a estar precavidos", sublinha, acrescentando: "Espero o melhor Real".Antes do El Clásico, Valverde recordou um episódio com Luís Figo. "Não é menos clássico por não termos Messi e Cristiano. Antes deles estes jogos já existiam. Havia tensão, até cabeças de porco a voar...", tal como fez a liga espanhola, que promoveu uma votação com jogadores que já disputaram o clássico, entre eles Figo, mas sem ter... Cristiano Ronaldo.