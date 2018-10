Cunhado de Lopetegui reage ao comunicado do Real: «Senti vergonha de ser madridista»

O comunicado que o Real Madrid fez a anunciar a saída de Lopetegui tem merecido amplo repúdio. Depois da imprensa espanhola e de adeptos madridistas, também do círculo do treinador começam a surgir as críticas ao tom como o clube merengue formalizou o despedimento.



"Na verdade, senti vergonha de ser madridista, vergonha absoluta", disse Juanjo Maqueda, cunhado de Lopetegui e antigo jogador do Real Madrid à Cadena Ser, rotulando o comunicado como "uma bomba".



"Escreves que tens oito jogadores nomeados para Bola de Ouro, dos quais nenhum ganhará, ainda que Modric tenha alguma possibilidade. Tens no plantel alguém que ganhou cinco Bolas de Ouro e decides mandá-lo embora ou vendê-lo. Mas não fazes essa reflexão. Podes dizer que demites o treinador porque os resultados não são bons ou por outras razões mas escrever isto... Como adepto do Real Madrid e como alguém que esteve muito tempo naquela casa esta situação entristece-me", continuou.





Juanjo Maqueda revelou que preferiu não falar pessoalmente com Lopetegui por ser um momento muito complicado, tendo-lhe enviado apenas uma mensagem.



Maqueda frisou que o Real Madrid não pode ter este comportamento com gente da casa, quer sejam treinadores ou jogadores "como Casillas, Raúl ou Cristiano"."Nunca na vida", defendeu.