Dani Ceballos: «Chegou o momento ou fico ou vendam-me»

Dani Ceballos, médio espanhol, termina o período de duas temporadas de empréstimo ao Arsenal e deixou um aviso ao clube que detém o seu passe, o Real Madrid.





"Chegou o momento ou fico ou vendam-me", começou por dizer à 'Canal Sur Radio'. O jogador, de 24 anos, apreciou a experiência em Inglaterra e diz que é um jogador diferente, sendo que o cenário ideal seria mesmo afirmar-se no Real Madrid."O que é certo é que tenho contrato com o Real Madrid por mais dois anos e não gostava de voltar a ser cedido. Com a experiência que ganhei nestas duas temporadas, quero continuar a sentir-me importante. Gostava de estar presente desde o início e sentir-me importante [...] Tenho 24 anos, ainda sou jovem e com um largo futuro pela frente. As minhas expetativas são claras: fixar-me num clube, sentir-me importante e desfrutar do futebol", salientou.