De calculadora em punho: Real Madrid procura fórmula para pagar salário milionário a Mbappé

O Real Madrid quer avançar para a contratação de Mbappé mas no Santiago Bernabéu anda tudo de calculadora em punho a pensar como pode o clube pagar o elevado salário do craque francês.





Segundo o jornal 'As', o PSG vai propor-lhe a renovação do contrato, equiparando o seu salário ao de Neymar, ou seja, 36 milhões de euros limpos por época. Ora o Real Madrid só consegue pagar os 21 milhões que Mbappé aufere atualmente no campeão francês.Uma das soluções para igualar a oferta do PSG seria oferecer ao jogador uma fatia maior dos direitos de imagem. Com a maioria dos jogador os merengues repartem 50 por cento desses direitos, mas as 'estrelas' recebem uma percentagem maior.Há também quem pense que o clube não devia avançar para uma contratação deste calibre numa conjuntura de crise, como é a que vivemos atualmente, por causa da pandemia.A massa salarial do Real Madrid é de 448 milhões de euros, aumentou substancialmente nos últimos anos e vai ser difícil baixá-la a curto prazo até porque Gareth Bale, o jogador mais bem pago da equipa (está emprestado ao Tottenham) só termina contrato em 2022.Um salário de 36 milhões de euros limpos significaria para o clube um encargo anual de 72 milhões.