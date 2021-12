De olho mas longe de loucuras: Real Madrid quer Haaland mas sem perder a cabeça

Com a aproximação da abertura do mercado de transferências, o futuro de Erling Haaland volta a estar em cima da mesa. Barcelona e Real Madrid são alguns dos clubes interessados no avançado do Borussia Dortmund e Joan Laporta, presidente dos catalães, reuniu mesmo recentemente com o agente do jogador, Mino Raiola.Já o Real Madrid não realizou qualquer reunião com o referido agente e, segundo a 'Marca', vai assistir às movimentações em torno do jogador de fora. Os dirigentes merengues continuam interessados na aquisição do norueguês, de 21 anos, mas preferem esperar pela decisão do jogador, visto que sabem que não terão capacidade para competir financeiramente com possíveis ofertas de Manchester City ou PSG, outros dos emblemas interessados. A mesma fonte dá assim conta de que o Real Madrid não pretende perder a cabeça para contratar o internacional norueguês.Além disso, há ainda que ter em conta que o clube blanco continua a contar com a chegada de Mbappé no próximo verão, algo que, a juntar com as presenças de Vinicius Júnior, Rodrygo, Asensio e Benzema como opções para o ataque, reduziria a pressão caso a transferência não se concretizasse.