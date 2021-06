Defesa do Real Madrid quer investir no Mafra

O brasileiro Marcelo está interessado em investir no Mafra. Segundo avança o site brasileiro UOL, o jogador do Real Madrid está em contacto com os dirigentes portugueses para, em conjunto com um grupo empresarial, iniciar uma parceria que consiste em colocar jogadores a baixo custo para o clube da Liga Sabseg.





Em cima da mesa está uma entrada no capital da SDUQ, mas sem a maioria. O grupo empresarial tem uma parceria similar no Brasil com o Azuriz Futebol.