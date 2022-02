Derrota com o PSG terá provocado revolta no Real Madrid com Carlo Ancelotti

Os dirigentes do Real Madrid terão ficado revoltados com Carlo Ancelotti pela forma como o técnico italiano apresentou a equipa dentro das quatro linhas, após a derrota (1-0) desta terça-feira com o PSG, na 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campões, segundo a 'ESPN'.A direção encabeçada por Florentino Pérez não terá gostado da forma como a equipa merengue foi "dominada durante todo o jogo". Dani Carvajal, que teve muitas dificuldades para parar Mbappé e até acabou mesmo por cometer penálti sobre o francês - o qual foi defendido por Courtois a remate de Messi -, também está no centro das críticas.De acordo com a mesma publicação, alguns dirigentes do Real Madrid estão também preocupados com o jogo da 2.ª mão, em Madrid, a 9 de março, já que os merengues não vão poder contar com Ferland Mendy e Casemiro, uma vez que os dois jogadores viram o quinto cartão amarelo em Paris e vão assim cumprir castigo.