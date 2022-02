Disseram que Gareth Bale tinha perdido massa muscular e o galês respondeu... assim

View this post on Instagram A post shared by Gareth Bale (@garethbale11)

Há imagens que enganam, muito por culpa do ângulo utilizado, e esta semana uma das vítimas dessa situação, que é bastante habitual nas redes sociais, foi o galês Gareth Bale. Tudo por causa de uma foto captada num treino recente do Real Madrid, na qual chamou à atenção o facto da musculatura da perna esquerda aparentar estar menos desenvolvida do que a vista numa outra foto, captada no início da época.A situação explica-se de forma bastante simples, pois na foto mais recente o galês surge com a perna no ar, ao passo que na anterior está com o pé totalmente apoiado no chão, o que naturalmente faz os seus músculos da perna ficarem mais salientes. Ainda assim, os comentários nas redes sociais surgiram praticamente de forma imediata, com muitos a questionarem o profissionalismo do jogador, precisamente por (alegadamente) ter perdido massa muscular neste período.Ora, dias depois de toda a conversa feita por causa disto, Bale surgiu nas mesmas redes sociais para 'matar' a situação, ao partilhar uma foto do mesmo treino na qual surge com os pés apoiados no chão, tal como na foto do arranque da temporada. E aí é possível ver que pouco ou nada mudou na compleição física do galês. E, claro, bem ao seu jeito, o jogador do Real Madrid não deixou de dar um toque de comédia à situação, ao colocar um 'emoji' a rir-se apontando precisamente para a perna em questão.