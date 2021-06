«É como um filho»: Florentino Pérez fala do futuro de Sergio Ramos e dá exemplo de Ronaldo

Florentino Pérez lamenta a saída de Sergio Ramos após 16 épocas com a camisola do Real Madrid e deseja que o central, de 35 anos, encontre um clube disposto a pagar-lhe os valores que pediu aos merengues para renovar, numa altura em que o Paris SG tem sido apontado como provável destino do internacional espanhol.





"Passei por um momento difícil. Gosto do Sergio como um filho. Trouxe-o em 2005. Foi uma lenda do Real Madrid. Tudo o que havia para ser dito, já foi dito. Não vou dar a minha versão. Oferecemos-lhe um contrato, dissemos que tinha um prazo e ele não o cumpriu. Pensou noutra coisa. Vai tudo correr-lhe bem e um dia voltará para outro cargo, pois esta é a sua casa. Aconteceu com outros jogadores. Gosto dele como um filho e desejo-lhe o melhor. Não vou estar aqui a dizer quem tem ou não tem razão", atirou o presidente do Real Madrid, em entrevista ao programa 'El Transistor', da rádio Onda Cero."Ficarei muito feliz se ele for para um clube que lhe ofereça o que nós não pudemos oferecer. Como aconteceu com o Cristiano", disse Florentino Pérez, numa alusão à mudança do internacional português para Juventus, no verão de 2018.