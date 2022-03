Eden Hazard criticado na Bélgica: «Tornou-se numa cheerleader de 24 milhões»

As declarações do irmão de Eden Hazard sobre a situação do avançado no Real Madrid causaram indignação na Bélgica. "O Eden já fez a sua carreira. Está bem onde está, a sua família sente-se bem ali. Tem contrato até 2024 e penso que vai esperar até lá", disse Kylian Hazard.Acontece que Hazard não joga no Real Madrid e, ao que parece, está satisfeito com a sua condição de suplente. O jornal 'HLN' considera mesmo estas declarações como um atirar da toalha ao chão por parte do internacional belga. "Impressões de um homem invisível em Madrid: como Eden Hazard se tornou numa autêntica cheerleader de 24 milhões por ano", escreve a publicação no título de uma reportagem sobre o jogador."O seu momento no Real Madrid já passou há muito tempo. O ativo mais caro da história do Real é hoje um homem invisível que vale mais de 100 milhões de euros", acrescenta o jornal.Hazard não tem estado entre as primeiras escolhas do treinador Carlo Ancelotti. Disputou um total de 877 minutos oficiais esta época.