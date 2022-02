Eden Hazard farto de Ancelotti

A paciência de Eden Hazard parece estar a esgotar-se... de vez. O extremo, que tem sofrido com as lesões desde a chegada ao Real Madrid, em 2019, estará a ficar farto do pouco tempo de jogo que Carlo Ancelotti, treinador dos merengues, lhe tem dado. E de acordo com a imprensa espanhola, a gota de água poderá ter sido no último jogo, diante do Athletic Bilbao, no San Mamés, nos ‘quartos’ da Taça do Rei. O belga não tinha quaisquer problemas físicos mas acabou por não ser opção, ao contrário de Rodrygo ou Vinícius, jogadores que haviam jogado pelo Brasil pouco mais de 24 horas antes.

Getafe supera Levante

No jogo que abriu a 23ª jornada da La Liga, o Getafe recebeu e venceu o Levante por 3-0, com dois golos de Unal e um de Aleñá. A equipa de Florentino (ficou no banco) está no 14º lugar.