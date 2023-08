Éder Militão não joga mais esta época: Real Madrid divulga lesão do central

O Real Madrid anunciou este domingo que Éder Militão rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e que vai ser submetido a uma cirurgia nos próximos dias.de ontem dos merengues frente ao Athletic BilbaoO vice-campeão espanhol não anunciou o tempo de paragem do antigo jogador do FC Porto, mas estima-se que sejam, pelo menos, nove meses."Na sequência dos exames efetuados a Éder Militão, foi-lhe diagnosticada uma rutura do ligamento cruzado anterior esquerdo do joelho esquerdo. O jogador será submetido a uma cirurgia nos próximos dias".