Em Espanha dizem que Gareth Bale pondera retirar-se depois do Europeu

O jornal espanhol 'Marca' assegura que Gareth Bale está a pensar retirar-se do futebol depois do Europeu. O avançado galês do Real Madrid, que na última época esteve emprestado ao Tottenham, tem ainda mais um ano de contrato com os merengues, mas o jornal espanhol avança que o jogador vai arranjar forma de quebrar esse vínculo e que o clube não colocará entraves.





Bale viveu alguns dos seus melhores momentos desportivos sob o comando técnico de Carlo Ancelotti, mas os dois podem não se reencontrar. Se por um lado Bale pensa na retirada, por outro o treinador italiano, avança o mesmo jornal, não conta com ele.Apesar de ter apenas 31 anos, há várias temporadas que Bale mostra que o futebol não é a sua prioridade, exceção feita aos momentos em que representa a sua seleção.Se se confirmar o adeus de Gareth Bale, o Real Madrid poupará 22 milhões de euros relativos ao seu salário bruto. O jogador, a par de Sergio Ramos - que parece também estar de saída - é um dos jogadores mais bem pagos no plantel da formação de Madrid.