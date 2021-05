Em Espanha dizem que Gareth Bale vai regressar ao Real Madrid para terminar a carreira

Gareth Bale pretende regressar ao Real Madrid no final da época para cumprir o seu último ano de contrato com os merengues e depois terminar a carreira. A notícia é avançada esta sexta-feira pelo jornal 'As'.





O avançado galês jogou esta época emprestado ao Tottenham. Se por um lado o jogador, que cumpre 32 anos em julho, queria ganhar ritmo para ser chamado ao Europeu, por outro o Real Madrid aproveitou para poupar alguns milhões, porque Bale tem um salário de 30 milhões de euros por época.O jogador - que foi vítima de algumas lesões - foi titular em apenas 10 dos 37 jogos disputados até ao momento na Premier League. Os seus desempenhos pelos spurs melhoraram depois da saída de José Mourinho do clube.