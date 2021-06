Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Emoção no adeus de Sergio Ramos Central espanhol chorou na despedida do Real Madrid, mas vincou que queria continuar no clube





DESPEDIDA. Sergio Ramos agradeceu o apoio de todos os adeptos

• Foto: REUTERS