Empresária de Haaland atira: «Li rumores sobre uma cláusula de mil milhões do Real Madrid...»

Rafaela Pimenta, agente de Erling Haaland, afirmou em novembro que o avançado do Manchester City poderá ser o primeiro jogador a movimentar mais de mil milhões de euros. A empresária brasileira voltou agora a comentar o valor do internacional norueguês."Depois da minha frase, li rumores que falavam de uma cláusula de mil milhões que o Real Madrid fixaria para um jogador [para Rodrygo]. Em todo o caso, com Erling não me referia apenas à sua massa salarial, mas a tudo o que o rodeia: clubes, patrocinadores, camisola. Certamente que o percurso de Haaland atingirá esses valores. Quanto à cláusula, é uma forma de os clubes dizerem: ‘eu decido’. Mas penso que, se queremos um futuro tranquilo, temos de falar uns com os outros", afirmou ao 'Calciomercato.it'.