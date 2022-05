Empresário de Bale a Record: «Sai do Real Madrid, mas o futuro depende da seleção do País de Gales»

Gareth Bale está em final de contrato com o Real Madrid e está de saída dos merengues. O futuro já dependerá do que fizer o País de Gales, que ainda vai disputar o playoff de acesso ao Mundial do Qatar."Ele sai do Real Madrid, mas temos de esperar pelo que o País de Gales conseguirá fazer. Tudo depende se o País de Gales se qualifica para o Mundial, aí tomaremos uma decisão, que pode variar se o País de Gales for ou não ao Mundial. Se é mais provável voltar a Inglaterra? Penso que sim, mas teremos de esperar para ver se o País de Gales se qualifica para o Mundial", disse Jonathan Barnett a