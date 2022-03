Empresário de Bale deixa 'bicada' ao Real Madrid: «Se o integrassem mais na equipa...»

As polémicas declarações de Gareth Bale sobre a imprensa desportiva espanhola, após o extremo galês ter sido o herói da vitória (2-1) do País de Gales sobre a Áustria, que colocou os galeses na final do playoff de acesso ao Mundial'2022, continuam a fazer correr muita tinta.Esta sexta-feira, foi a vez de Jonathan Barnett, empresário do jogador do Real Madrid, a comentar os mais recentes eventos que envolvem o seu agenciado, deixando uma 'bicada' aos merengues pela pouca utilização que Gareth Bale tem."O Gareth não sabe o que lhe vai acontecer até ao verão, e tudo dependerá do que fizer o País de Gales. Nós ainda não falámos com ninguém e será apenas uma decisão que ele tomará em junho. É inacreditável que eles [Real Madrid] não o coloquem a jogar mais porque ele continua a fazer coisas como fez na noite desta quinta-feira. Se eles o integrassem mais na equipa, provavelmente teriam um grande jogador mas é o que temos e vamos seguir em frente. [Bale] É o melhor jogador que alguma vez jogou pelo País de Gales e um dos melhores produtos que a Grã-Bretanha já produziu", disse, em declarações citadas pela imprensa britânica.