Empresário de Bale: «Um dia os adeptos do Real Madrid vão aperceber-se do quão idiotas foram»

Jonathan Barnett, empresário de Gareth Bale, saiu em defesa do internacional galês, que está emprestado pelo Real Madrid ao Tottenham. Bale passou meses conturbados no Santiago Bernabéu e o agente acredita que os adeptos merengues se vão arrepender de como trataram o seu jogador.





"Tenho uma relação ótima com o Real Madrid e creio que, com o tempo, as pessoas se vão dar conta do quão importante o Bale foi para aquele clube e de quão mal tratado foi pelos adeptos. Isto, quando deviam agradecer-lhe todos os dias das vidas deles pelo que o Bale conseguiu para o Real. Um dia, vão aperceber-se do quão idiotas foram com ele. É uma situação ridícula, da qual se deviam envergonhar. Teve sempre uma boa atitude em campo e portou-se bem com o clube, nunca teve más palavras e ganhou inúmeros títulos", considera Barnett em entrevista ao ‘Goal’.