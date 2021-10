Espanhóis apontam culpas ao filho de Ancelotti pelos maus resultados do Real Madrid

Depois do bom começo de temporada do Real Madrid, os últimos resultados não têm sido positivos: o empate em casa frente ao Villareal (0-0) e a derrota no terreno do Espanyol (1-2) para a LaLiga, assim como o desaire em casa frente ao Sheriff (1-2) para a Liga dos Campeões, fizeram soar os alarmes nos merengues e a imprensa espanhola aponta o dedo ao filho de Ancelotti, Davide, adjunto do pai na formação espanhola.





Segundo adianta o programa 'El Chiringuito', o balneário do Real Madrid "aponta Davide como o culpado pelas alegadas decisões erradas do seu pai, sem que os jogadores assumam qualquer culpa da parte do treinador".A mesma fonte frisa que apesar da enorme experiência de Ancelotti, que já conquistou por três vezes a Liga dos Campeões enquanto técnico, as suas escolhas são altamente influenciadas pelos restantes membros do staff, com destaque para o seu filho e para Antonio Pintus, o preparador físico.Davide Ancelotti licenciou-se em Ciências do Desporto uma vez que, de acordo com o mesmo, percebeu "que não tinha talento para jogar e decidiu estudar"."O trabalho do treinador adjunto, ou segundo treinador, é desafiar o primeiro e refutar as suas ideias", disse ao 'Liverpool Echo', numa altura em que ainda representava o Everton, aos 30 anos.