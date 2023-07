Espanhóis avançam as cinco razões que levaram Arda Güler a escolher o Real em vez do Barcelona

Arda Güler foi apresentado esta sexta-feira no Real Madrid, proveniente do Fenerbahçe a troco de 20 milhões de euros. O médio, de 18 anos, era disputado por vários clubes, incluindo o Barcelona que chegou mesmo a negociar com o jogador. Segundo o 'Mundo Deportivo' existem cinco razões que resultaram na transferência do jovem turco para os merengues e não para os catalães.A principal razão da mudança deveu-se ao pagamento de um valor superior à cláusula de rescisão por parte do Real Madrid – desembolsou 20 milhões de euros quando a cláusula se cifrava em 18. Além disso, o Real Madrid prometeu o pagamento de 10 milhões de euros à família do jogador, ao mesmo tempo que o Fenerbahçe assegurou 20% de uma futura transferência de Arda Güler para outro clube.Na primeira época, o Barcelona pretendia emprestá-lo ao Fenerbahçe, mas o objetivo do Real Madrid foi ao encontro das pretensões do internacional turco – integrar o plantel da equipa principal.Menos importante, mas sem esquecer, o facto de Arda Güler se identificar mais com o Real Madrid do que com o Barcelona."Quando aparece o Real Madrid, o resto perde valor", afirmou o jovem de 18 anos na apresentação oficial como reforço do emblema merengue.