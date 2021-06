Espanhóis avançam que nome de Ancelotti ganha força para assumir Real Madrid

Carlo Ancelotti já foi contactado pelo Real Madrid para ocupar o lugar de Zidane e, segundo avança o jornal espanhol 'AS', o treinador já foi informado do projeto dos merengues para a próxima temporada. A 'Marca' vai mais longe e avança mesmo que o nome do treinador será anunciado nas próximas horas.





Segundo a mesma publicação, Ancelotti gostaria muito de regressar, mas acredita que tem a concorrência de Mauricio Pochettino e de Raúl, os outros dois técnicos que têm vindo a ser associados ao clube espanhol, depois de Massimiliano Allegri ter sido confirmado na Juventus O 'AS' avança ainda que o treinador está tranquilo enquanto espera pela decisão, uma vez que também está feliz no Everton. Nas semanas anteriores, terá recebido uma proposta do Inter, que o procurou após a saída de Conte.