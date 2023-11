Espanhóis colocam António Silva e Gonçalo Inácio na lista do Real Madrid para a próxima época

Com Éder Militão de fora por um largo período, depois de o defesa-central brasileiro ter sofrido uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o Real Madrid procurará reforçar o setor mais recuado da defesa já no próximo verão. Pelo menos é o que conta a edição online do 'Ok Diario' desta quarta-feira, avançando que António Silva, jovem central do Benfica e da Seleção Nacional, é o preferido da direção liderada por Florentino Pérez.

Contudo, de acordo com esta fonte, os 100 milhões de euros da cláusula de rescisão do defesa de 20 anos poderão ser um sério entrave nas negociações entre os dois clubes e levar o Real Madrid a optar avançar por outro jogador... também ele português. Caso o negócio com o Benfica por António Silva não tenha desenvolvimentos positivos, o 'Ok Diario' avança que os merengues poderão avançar Gonçalo Inácio, defesa-central do Sporting e também internacional por Portugal. No caso do jogador dos leões, a cláusula de rescisão é de 60 milhões de euros.

O rendimento questionável de David Alaba e o facto de Nacho poder abandonar o clube na próxima temporada são ainda outros dos motivos que levam o Real Madrid a procurar 'sangue novo' para a posição central do setor mais recuado da equipa.